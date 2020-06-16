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تسريب .. سجون تميم ممتلئة بـ حالات كورونا .. وأحمد موسى: مرحبا بك في الجحيم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:13 م
سجون قطر
سجون قطر
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن السجون القطرية عبارة عن جحيم بما تحمله الكلمة من معنى.

 وعرض الإعلامي أحمد موسى تسريب من داخل سجون تميم في قطر، قائلا :" تم تصويره منذ 48 ساعة ".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   حالات كورونا متفشية في سجون تميم ومرحبا بك في الجحيم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:"  السجناء في سجون تميم يفترشون على الأرض لأنهم مصابون بفيروس كورونا ولا يتلقون رعاية طبية على الإطلاق".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"   هذا السجن قابل للانفجار وهو سجن الإبعاد في قطر، و السجن به أعمال وحشية ويتم إذلال وإهمال وقتل السجناء السياسيين والجنائيين في هذا السجن".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  هذه هي مقابر للأحياء في سجن تميم ".

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