تسريب .. سجون تميم ممتلئة بـ حالات كورونا .. وأحمد موسى: مرحبا بك في الجحيم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن السجون القطرية عبارة عن جحيم بما تحمله الكلمة من معنى.





وعرض الإعلامي أحمد موسى تسريب من داخل سجون تميم في قطر، قائلا :" تم تصويره منذ 48 ساعة ".





وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" حالات كورونا متفشية في سجون تميم ومرحبا بك في الجحيم".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" السجناء في سجون تميم يفترشون على الأرض لأنهم مصابون بفيروس كورونا ولا يتلقون رعاية طبية على الإطلاق".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" هذا السجن قابل للانفجار وهو سجن الإبعاد في قطر، و السجن به أعمال وحشية ويتم إذلال وإهمال وقتل السجناء السياسيين والجنائيين في هذا السجن".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" هذه هي مقابر للأحياء في سجن تميم ".



