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مرأة

أوف شولدر .. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:11 م
يسرا
يسرا
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نهى هجرس
نشرت الفنانة يسرا، صورة جديدة لها رفقة مجموعة من الفنانين عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة.

وظهرت بها يسرا، بفستان جذاب باللون الأصفر، ومطعم بمجموعة من النقشات الملونة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يسرا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك مع نظارة شمسية تبرز جمالها.

كما تركت شعرها الذهبى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى التى تبرز جمالها.

واختارت مجموعة من السلاسل الذهبية حول الرقبة التى تتنايب مع إطلالتها.


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