أوف شولدر .. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

السنة دي أنا كنت محظوظة ان إحنا اشتغلنا مع بعض.. كل سنة وانت سعيد وطيب كل سنة وانت سبب في ضحكة و سعادة حبايبك اللي حواليك.. وإن شاء الله ربنا يزيدك نجاح و دايما تكون مرتاح البال 🎂❤️ @bfouadofficial #Youssra #يسرا