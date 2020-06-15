خالد أنور يعلق على صورة له مع يسرا وجومانا مراد: هوا في ايه؟!

نشر الفنان الشاب خالد انور صورة جديدة له مع الفنانه يسرا وجومانا مراد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلق خالد انور على الصورة التي جمعته مع يسرا وجومانا مراد قائلا " هو في ايه؟".

يذكر أن خالد انور شارك في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وخالد سرحان وعبير صبري والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.







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المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.