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مرأة

بملابس البيت.. يارا بإطلالة جذابة تبهر متابعيها على إنستجرام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 09:22 م
يارا
يارا
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نهى هجرس
نشرت الفنانة يارا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة بسيطة من داخل المنزل.

وظهرت بها يارا، بملابس منزلية قصيرة باللون الرمادى الذى يبرز جمالها ورشاقتها، ومطرز بمجموعة من الفصوص الذهبية .


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت يارا فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت لمسات رقيقة من احمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمالها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلى الطبيعية التى تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة البسيطة
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