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رياضة

بايرن ميونخ يثبت سيطرته على بلاد الألمان بعد فوزه بالبوندسليجا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توج نادي بايرن ميونخ، رسميًا بلقب الدوري الألماني، وذلك بعد فوزه على نظيره نادي فيردر بريمن بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة البوندسليجا.

فوز البافاري بلقب الدوري، جاء بعدما وسع الفارق بينه وبين نظيره نادي بروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه لـ 10 نقاط، مع تبقي 3 مباريات لأسود الفستيفال، ما يعني استحالة اللحاق بالبايرن، وتتويج الأخير بلقب الدوري الألماني بصفة رسمية.

فوز البافاري بمباراة اليوم جعله يدخل التاريخ من أوسع أبوابه، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية، ورفع رصيده من البطولات، وكل ذلك نرصده في ذلك التقرير.

- أصبح نادي بايرن ميونخ أول بطل متوج ببطولة للدوري بعد أزمة فيروس كورونا المستجد

- رفع نادي بايرن ميونخ رصيده من اللبطولات في بطولة الدوري الألماني لـ 30 بطولة وهو رقم قياسي ينفرد به في بلاده ولم يحققه نادي سواه

- رفع نادي بايرن ميونخ رصيده من البطولات المتوالية في بطولة الدوري الألماني لـ 8 بطولات بدءًا من موسم 2012-2013، وحتى الآن، وهو رقم قياسي في القارة الأوروبية لم يحققه نادي سوى يوفنتوس الذي فاز بالدوري من بطولة موسم 2011-2012، وحتى موسم 2018-2019

- بايرن ميونخ يملك العدد الأكبر من بطولات كأس ألمانيا، برصيد 19 بطولة، ويملك الفرصة لتعزيز ذلك الرقم عندما يواجه باير ليفركوزن في نهائي بطولة الكأس يوم 4 يوليو المقبل

- رفع نادي بايرن ميونخ رصيده في إجمالي البطولات في جميع المسابقات لـ 73 بطولة وهو صاحب الرقم الأكبر منها في ألمانيا.

- بايرن ميونخ يملك العدد الأكبر من بطولات كأس السوبر الألماني برصيد 7 بطولات

- فاز نادي بايرن ميونخ بـ 5 بطولات لدوري أبطال أوروبا

- فاز نادي بايرن ميونح بـ 1 بطولة للدوري الأوروبي

- فاز نادي بايرن ميونخ بـ 1 بطولة لكأس السوبر الأوروبي

- فازز نادي بايرن ميونخ بـ 1 بطولة لكأس العالم للأندية


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