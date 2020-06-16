بدرية طلبة وانتصار في برنامج بيت ريا وسكينة

نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها بموقع انستجرام صورة لها مع الفنانة انتصار من تصوير برنامجها الجديد.
وعلقت بدرية قائلة: أستنونا أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة الخامسة عصرا علي قناة النهار مع #برنامج_بيت_ريا_وسكينة
بدرية طلبة شاركت موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل البرنس، وهو من بطولة محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.