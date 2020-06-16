AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بدرية طلبة وانتصار في برنامج بيت ريا وسكينة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 11:20 م
بدرية طلبة
بدرية طلبة
Advertisements
نبيل العدوى
نشرت الفنانة بدرية طلبة عبر صفحتها بموقع انستجرام صورة لها مع الفنانة انتصار من تصوير برنامجها الجديد.

وعلقت بدرية قائلة: أستنونا أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة الخامسة عصرا علي قناة النهار مع #برنامج_بيت_ريا_وسكينة 

بدرية طلبة شاركت موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل البرنس، وهو من بطولة محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ابعد عن علا.. نور تهنئ أحمد زاهر بعيد ميلاده.. شاهد

مكسر الدنيا.. أحمد زاهر ينشر صورة من مسلسل البرنس عبر إنستجرام.. شاهد

أحمد داش يتحدث عن محمد رمضان بعد مشاركته في مسلسل البرنس.. فيديو

جبارة ومصر كلها عيطت.. بدرية طلبة تشيد بطفلة البرنس

بدرية طلبة تشارك جمهورها بمشهد لها مع إدوارد من مسلسل البرنس

روجينا بتحب vampire.. محمد علاء يسخر من نفسه فى مسلسل البرنس

ترشيحاتنا

أفيخاي أدرعي يواصل استفزازه مخاطبا محمد صلاح: ننتظرك في إسرائيل

اعملي باي باي يا جهاد.. ضبط متهمة جديدة في شبكة رامو مزاجو لتصوير الأفلام الإباحية

أحد نجوم مسلسل الاختيار يكشف تفاصيل إصابته و9 أفراد من أسرته بـ كورونا

"تعافي بطيء" .. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لها.. فيديو

للرجال .. 5 خطوات للحصول على عضلات البطن فى 6 أسابيع

منع تشغيل المراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة تجنبا لانتشار كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فرحك قرب.. خطوات بسيطة هتساعدك على اختيار الشكل واللون المناسب لـ بدلتك

أوف شولدر .. يسرا تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بفستان مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد