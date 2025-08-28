من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

أعلنت نقابة الأطباء استدعاء طبيب نساء وتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة، بعد انتشار مقطع فيديو أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الطبيب في الفيديو وهو يرقص بجوار أم وضعت مولودها حديثًا على أنغام مهرجان شعبي، بينما يشارك الأب المشهد حاملًا الرضيع، في لقطات اعتبرها كثيرون إهانة للمهنة وإساءة لسمعة الأطباء.

وأكدت النقابة في بيانها رفضها القاطع لمثل هذه التصرفات غير اللائقة، التي تتعارض مع قدسية المهنة والقيم الإنسانية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على شرف المهنة وضمان احترام المرضى وكرامتهم.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: