شوه وجه سيدة بقالب طوب في إمبابة.. بلطجي يواجه هذه العقوبة

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات مقطع فيديو سردت فيه فتاة تفاصيل تهشيم بلطجي لوجه والدتها بـ"قالب طوب" بمنطقة إمبابة.

وسردت ابنة المجني عليها تفاصيل الحادث في مقطع فيديو قائلة: أنا هكحى اللى حصل بالتفصيل لوالدتى يوم السبت الساعة 7 الصبح تقريبا ماما صحيت وسمعت صوت عالى دخلت البلكونة بعد ما وقفت ع طول شافها اتحدف عليها قالب طوب إنترلوك طبعا وقعت من طولها والدم غرق الدنيا وزحفت على ايديها لحد باب الشقة والمسافة مش صغيرة وهى بتنزف وجيراننا والناس اللى شافوا اللى حصل خبطوا علينا.

وتابعت: جرينا بيها من مستشفى لمستشفى لأن الوضع كان صعب جدا ومفيش مستشفى قبلتها وطبعا اللى ضربها واضح فى الفيديو وهو باصص عليها وبيرمى الطوب ووالدتي معاها موبايل بزراير مفيهوش كاميرا ومبتعرفش تصور أساسا وكل اللى تبعه مطلعين إشاعة إنها كانت بتصوره علشان كده ضربها وطبعا ده محصلش لأن لو فى ايديها موبايل كان بالأولى ترن على حد فينا يلحقها مش تزحف علشان تفتح الباب، موبايلها اللى كانت سيباه فى الشقة جوه مكانش فى إيديها.. اسفه على المنظر فيديو فيهم مبينة وهو بيضربها وفيديو لماما وهي نازله مع أخويا من البيت وهو موديها المستشفى روحنا 3 مستشفيات ودلوقتي هي فالعناية.

وختمت: المكان إمبابة البصراوي شارع كمال حمزة.. عاوزين حق أمي بأسرع وقت.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.