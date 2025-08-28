قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواطن بالبربا : «بنشرب من المجاري» .. ومحافظ سوهاج يرد: «المياه حلوة أهي.. أنا شربت قدامك» |شاهد
أنغام تبكي في رسالة صوتية بعد تعرضها لوعكة صحية: مريت بمحنة صعبة.. والأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق| حدث ليلًا
هل يجوز لزوجتي الجلوس أمام أعمامها كاشفة شعرها وذراعيها؟.. الإفتاء تجيب
أردوغان: قتلة الفلسطينيين سيحاسبون.. وتركيا تدخل مرحلة جديدة مع "القبة الفولاذية"
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من أحمد موسى.. متحدث الصحة: انتبهوا للفيروسات التنفسية
ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط
سعر الذهب في مصر يوم الخميس
أبرز مباريات اليوم الخميس 28-8-2025 والقنوات الناقلة
عودة الإيجار التمليكي رسميًا.. الحكومة تزف بشرى سارة لهذه الفئات
هل النبي محمد أول خلق الله؟.. علي جمعة: لـ5 أسباب بالأدلة
مفاجأة.. تعرف على سبب تراجع أسعار السيارات الزيرو والمستعملة
الرئيس الأرجنتيني ينجو من هجوم بالحجارة خلال تجمّع انتخابي قرب بوينوس أيرس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
ياسمين بدوي

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحميلها على موقعها الرسمي قريباً 

حيث ينتظر فريق التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم ، اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس ليتم تحميلها على موقع وزارة التربية والتعليم وإتاحتها للطلاب

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة مركز المعلومات عبر الرابط التالي https://emis.gov.eg/  ، كما يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتاح لجميع طلاب النظامين الجديد والقديم وطلاب مدارس المكفوفين ومدارس المتفوقين الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني بشكل مجاني كامل وبدون أي رسوم .

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني .. خطوات الاستعلام

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم قريباً من خلال اتباع الخطوات التالية :

نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني 

ويبحث الطلاب حاليا على جملة نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني على مختلف محركات البحث على الانترنت ، وفي هذا الإطار حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب من الدخول على أي روابط وهمية وغير رسمية متداولة على الانترنت بعنوان نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني ، مناشدة الطلاب بضرورة انتظار رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني الرسمي الذي ستعلنه الوزارة في بيان رسمي 

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني

وعلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم ، يحصل الطالب على نصف الدرجة فقط في حالة نجاحه في المادة ، بينما يحصل على درجته كاملة في حالة انه “أجل امتحاناته من الدور الاول للثاني بعذر مقبول”.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس ثانوية عامة 2025 الدور الثاني ثانوية عامة 2025 رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني نتيجة الثانوية العامة 2025 الدور التاني رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس الدور الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

المتعة الحرام

وكر للرذيلة تحت لافتة نادي صحي.. القصة الكاملة لسقوط إمبراطورية المتعة الحرام في قلب الإسكندرية

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

صورة ارشيفية

بعد تحذير الأرصاد.. إغلاق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية غدًا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي

"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية

ترشيحاتنا

فيريرا

فيريرا ليس راضيًا عن أداء الزمالك أمام فاركو.. ويشيد بمستوى "شيكو بانزا"

عمر فرج

الغندور: فيريرا يخطر جون إدوارد بعدم حاجته لعمر فرج

بيراميدز

بيراميدز يتحرك لخطف نجم الزمالك بعد ازمته مع جون ادواردو

بالصور

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

مكمل غذائي رائع.. تعرف على فوائد صفار البيض للأطفال

تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..
تعرف على فوائد صفار البيض للاطفال..

قبل دخول المدارس.. أفكار للانش بوكس

قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس
قبل دخول المدارس.. افكار للانش بوكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد