أخبار البلد

لطلاب الدور الثاني.. أماكن معامل التنسيق بالجامعات للتسجيل بالمرحلة الثالثة

نهلة الشربيني

اعتمد  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ 

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للنظام القديم.

احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ١٥٤٩٧٧ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٤٩١٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٤٠٣١٨ طالبًا وطالبة.

تسجيل طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استكمال اعمال مراحل التنسيق بإتاحة الفرصة أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة (الدور الأول، ويُستكمل لاحقًا بالطلاب الناجحين في الدور الثاني) للتقدم ضمن المرحلة الثالثة، وذلك وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعملية القبول الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات.

اماكن التسجيل لطلاب الدور الثاني بمعامل التنسيق بالجامعات 

وتواصل معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية تقديم خدمات الدعم الفني والإرشاد الكامل للطلاب، بما يسهم في تسهيل عملية تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وضمان إدخال البيانات بشكل سليم وآمن.

ويمكن للطلاب الذين يحتاجون هذه الخدمة التوجه إلى أقرب معمل حاسب آلي متاح بالجامعات الحكومية للاستفادة من هذه الخدمات، التي تُقدم مجانًا وتهدف إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور خلال فترة التنسيق.

كما يمكن للطلاب التعرف على أماكن معامل الحاسب الآلي من خلال صفحات الوزارة الرسمية وموقعها الإلكتروني عبر الروابط التالية:

● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

https://mohesr.gov.eg/

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) 

https://www.instagram.com/mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس)  

https://x.com/Mohesregypt

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):

https://www.threads.net/@mohesregypt

بيطري الشرقية
جنازة عاطف كامل
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
تموين الشرقية
