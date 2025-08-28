رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات التدريب المصري الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية والجاهزية لإنطلاق فعاليات التدريب.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية إلى شرح مفصل لكافة الإجراءات التى عكست الإستعداد والتخطيط الراقى لإستضافة هذا التدريب الضخم الذى يعد واحد من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم.

كما قام بالمرور على عدد من الأنشطة التدريبية التخصصية التمهيدية التى تسبق البدء الفعلى لأنشطة التدريب معرباً عن تقديره وترحيبه بالقوات المشاركة .

وأثنى الفريق أحمد خليفة على آداء القائمين على التدريب لتكون هذه النسخة من التدريب نسخة متميزة على كافة المستويات ، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الهدف المنشود من التدريب وظهوره بالمظهر المشرف بما يتماشى مع مكانة القوات المسلحة المصرية التى تنال ثقة وإحترام نظائرها على الصعيدين الإقليمى والدولى .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت وصول معظم القوات عبر منافذ الوصول المختلفة تمهيداً لبدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع - 2025".