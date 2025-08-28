قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء: سياحة كبار السن فرصة مواتية لتعزيز الإيرادات
بعد قرار المركزي .. 3 أيام إجازة في البنوك .. ما السبب؟
بعد دخول قوات الاحتلال لوزارة الدفاع .. استنفار عسكري وأمني واسع للجيش السوري
متحدث «التعليم» يكشف تفاصيل تدريس مادة الذكاء الاصطناعي ضمن منهج أولى ثانوي العام المقبل
رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
بعد رفع الراية الحمراء غرب الإسكندرية.. هذه الشواطئ مفتوحة الآن
بمناسبة المولد النبوي..البنك المركزي يعلن تعطيل العمل بجميع البنوك الخميس المقبل
الآن.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية
الراية حمراء.. استمرار غلق شواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية
غارة روسية على مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأوكرانية كييف
رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس
أبو غنيمة خلال ندوة صدى البلد: ترقب واسع لقرار المركزي بشأن أسعار الفائدة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
محمد إبراهيم

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات التدريب المصري الأمريكى المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية والجاهزية لإنطلاق فعاليات التدريب.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية إلى شرح مفصل لكافة الإجراءات التى عكست الإستعداد والتخطيط الراقى لإستضافة هذا التدريب الضخم الذى يعد واحد من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة على مستوى العالم.

كما قام بالمرور على عدد من الأنشطة التدريبية التخصصية التمهيدية التى تسبق البدء الفعلى لأنشطة التدريب معرباً عن تقديره وترحيبه بالقوات المشاركة .

وأثنى الفريق أحمد خليفة على آداء القائمين على التدريب لتكون هذه النسخة من التدريب نسخة متميزة على كافة المستويات ، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتعظيم الإستفادة من كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الهدف المنشود من التدريب وظهوره بالمظهر المشرف بما يتماشى مع مكانة القوات المسلحة المصرية التى تنال ثقة وإحترام نظائرها على الصعيدين الإقليمى والدولى .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت وصول معظم القوات عبر منافذ الوصول المختلفة تمهيداً لبدء فعاليات التدريب المصرى الأمريكى المشترك "النجم الساطع - 2025".

رئيس الأركان النجم الساطع النجم الساطع 2025 القوات المسلحة تدريب النجم الساطع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل إجراء الجراحة للطفلة

أجرم بحق صغيرة.. الأطباء تحقق مع استشاري سمنة بعد عملية تدبيس

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح ٩٠,٦% للنظام الحديث و٩٠,٧% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

بيراميدز

أزمة الحكم الإسباني تتطور.. بيراميدز يدرس الانسحاب أمام الأهلي

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

تركي ال شيخ

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس غداً الخميس

أغسطس بيودع.. حالة الطقس غدا الخميس

ترشيحاتنا

تكريم الناقدة ماجدة موريس

تكريم ماجدة موريس بحفل توزيع جوائز مسابقة أفضل مقال حول الأفلام القصيرة

ميرهان حسين

على متن يخت .. ميرهان حسين تشارك جمهورها لقطات من العطلة الصيفية

محمد ثروث

محمد ثروت يحيي احتفالية مولد النبوي الشريف بالأوبرا

بالصور

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025
رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

إطلالة نسرين طافش تشعل الساحل الشمالي برقصها على "حبة روقان"

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

كنوز صغيرة في بذور السمسم .. تعرف عليها

كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها
كنوز صغيرة في بذور السمسم |تعرف عليها

أضرار كثيرة.. هل يمكن إجراء عملية تكميم المعدة للأطفال؟

اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال
اضرار تكميم المعدة على الاطفال

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد