أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

تصدر اسم الشاب المصري أحمد عبدالقادر ميدو، رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب القبض عليه في بريطانيا بعد تصديه لهجوم نفذه عناصر من جماعة الإخوان على مقر السفارة المصرية في لندن



وأثار توقيف أحمد عبدالقادر ميدو حالة من الجدل، قبل أن يتم الإفراج عنه بجهود رسمية من الدولة المصرية بقيادة وزارة الخارجية والسفارة في لندن.

وأكدت التحركات أن مصر لا تتخلى عن أبنائها في الخارج، يُذكر أن أحمد عبدالقادر ميدو شاب مصري يبلغ 35 عامًا، لاعب سابق بنادي الزمالك، ويعد أول مصري يمتلك ناديًا رياضيًا في أوروبا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.