قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلال عطية.. أنظار أوروبا تتجه نحو موهبة الأهلي الصاعدة
وزير الخارجية: اتفاقيات مع قطر بمجالات متعددة وتبادلنا التجاري تجاوز 54%
«عبدالعاطي»: العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً ملحوظاً.. وزيادة التبادل التجاري مع قطر بنسبة 54%
مصادر طبية: 17 شهيدا جراء قصف الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم
مصادر طبية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال بغزة
أسامة الشاهد: خطة التنمية ورؤية الحكومة 2030 تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار
قرار عاجل من محكمة الجنايات ضد أموال سوزي الأردنية
الأزهر يعلن عن حاجته للتعاقد على 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم
فرنسا تدرس فتح سفارة لها في رام الله
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس
قرار عاجل من محكمة الجنايات بشأن أموال التيك توكر شاكر محظور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ظهرت الآن.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025
ياسمين بدوي

ظهرت الآن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد 

ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام الآن عن  نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد  بشكل سريع ومجاني بدون أي رسوم

رابط  نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

يمكن الوصول إلى  نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/ 

وعلى رابط  نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على موقع صدى البلد يكون على الطالب فقط  ادخال رقم الجلوس وتحديد النظام الحديث أو القديم ، والضغط على زر النتيجة

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 بالاسم

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 بالاسم ، مؤكدة أنه تم إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس وليس الاسم

احصائيات نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

وقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ١٥٤٩٧٧ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٤٩١٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٤٠٣١٨ طالبًا وطالبة.

وبالنسبة للنظام الجديد لشعبة (علمي علوم)، فقد تقدم لامتحانات الدور الثاني ٨٥١١٩ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٨٥٠٨١ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧٦٠٤٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٨٩,٤%.

أما بالنسبة لشعبة (علمي رياضة) نظام جديد، فقد تقدم لامتحانات الدور الثانى ١٥٣٦٥ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٥٣٥٥ طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٩٧٥ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩١%.

بينما تقدم لامتحانات الدور الثانى من الشعبة الأدبية (نظام جديد) ٤٢٣٤٤ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٤٢٣٣٨  طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٣٩٢٩٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩٢,٨%.

وبالنسبة للنظام القديم شعبة (علمى علوم) فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ٧٨٤٠ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٧٨٣٤ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٧١٤٣ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩١,٢%.

وبالنسبة للنظام القديم شعبة (علمى رياضة) فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ١٤٨٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ١٤٨٦ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ١٣٤٢ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٩٠,٣%.

وبالنسبة للنظام القديم الشعبة الأدبية، فقد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى ٢٨٢١ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٨٢١ طالبا  وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٢٥٢٤ طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت ٨٩,٥%.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة نتيجة الدور الثاني الدور الثاني ثانوية عامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 | نسبة النجاح 90.6% للنظام الحديث و90.7% للقديم

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رسوب 14597 طالب وطالبة في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

بعد ظهور النتيجة .. رابط تظلمات الدور الثانى ثانوية عامة 2025

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي

الفورية بـ800 جنيه.. أسعار استمارة البطاقة الشخصية وطريقة استخراجها

عروس حلوان

قرار عاجل بشأن صاحب مركز تجميل تسبب في وفاة عروس حلوان

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: موقف مصر ثابت وراسخ في دعم القضية الفلسطينية وترفض تهجير الفلسطينيين

مفتي الجمهورية يدعو إلى تمكين القادة الدينيين من أداء دور فاعل في جهود الوساطة الدولية وحل النزاعات

مفتي الجمهورية يدعو إلى تمكين القادة الدينيين لتفعيل دورهم في حل النزاعات

الثانوية الأزهرية

انطلاق تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية

بالصور

ضبط 8 أطنان لحوم ودواجن فاسدة بالعاشر من رمضان قبل وصولها للمستهلك | شاهد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فاطمة ناعوت وإعلاميو ماسبيرو أبرز الحضور.. انهيار ابنة عاطف كامل بجنازته

جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل
جنازة عاطف كامل

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر.. الاستعلام بالبطاقة

موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير
موعد صرف معاشات شهر سبتمير

تموين الشرقية..ضبط 3 أطنان دقيق وسكر و300 زجاجة زيت طعام بمركز الحسينية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

أسد المصريين أحمد ميدو

أسد مصري بالخارج.. حكاية أحمد عبدالقادر ميدو بطل مواجهة إخوان لندن

طبيب ولادة وأغاني المهرجانات

من فرحة الولادة لأزمة أخلاقية| فيديو طبيب النسا يشعل السوشيال ميديا.. والنقابة تتدخل

رئيس الأركان يتفقد الإستعدادات النهائية لإستضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

رئيس الأركان يتفقد استعدادات استضافة فعاليات تدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد