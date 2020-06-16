تعقيم وتطهير مدارس الأقصر قبل وبعد الامتحانات ..صور

قام العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بجولة تفقد خلالها الاستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومديرى المدارس، ومسئولى الإشغالات والنظافة بالمركز.
ياتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال ومنها متابعة اللجان المدرسية .
أوضح رئيس المركز أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين وذلك للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.
وشدد "عبد الجابر" على مسئولى النظافة والاشغالات، بتكثيف العمل في محيط جميع اللجان والتواجد المستمر، لافتًا إلى وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلى جميع مقرات اللجان وجاري تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين.
وفى سياق متصل، أشار رئيس مركز القرنة إلى إنه تم الانتهاء من تطهير ترعة جوده بالبعيرات من الحشائش والمخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في اطار خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة ومستويات النظافة وتطهير الترع بالتنسيق مع اداره الري.