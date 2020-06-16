تعقيم وتطهير مدارس الأقصر قبل وبعد الامتحانات ..صور

قام العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بجولة تفقد خلالها الاستعدادات النهائية باللجان المقررة لعقد امتحانات الثانوية العامة والفنية، ورافقه خلال الجولة مدير الإدارة التعليمية بالقرنة، ومديرى المدارس، ومسئولى الإشغالات والنظافة بالمركز.





ياتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال ومنها متابعة اللجان المدرسية .

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فيرس كورونا المستجد. أوضح رئيس المركز أنه سيتم تعقيم المدارس قبل وبعد أداء الطلاب للامتحانات، كما سيتم تزويد اللجان بكواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكذلك كمامات للطلاب والمراقبين وذلك للحد من انتشار





وشدد "عبد الجابر" على مسئولى النظافة والاشغالات، بتكثيف العمل في محيط جميع اللجان والتواجد المستمر، لافتًا إلى وصول كبائن التعقيم والمطهرات إلى جميع مقرات اللجان وجاري تركيبها وتجهيزها بواسطة فنيين.





وفى سياق متصل، أشار رئيس مركز القرنة إلى إنه تم الانتهاء من تطهير ترعة جوده بالبعيرات من الحشائش والمخلفات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في اطار خطة محافظة الأقصر لرفع كفاءة ومستويات النظافة وتطهير الترع بالتنسيق مع اداره الري.