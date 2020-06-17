بدون أدوية .. 5 علاجات طبيعية تخلصك من البلغم

بمكونات طبيعية من مطبخك؛ يمكنك التخلص من البلغم ومن العدوى، كما تساعد فى الوقت نفسه على جلب الكثير من الراحة من التهابات الأنف والحلق والجهاز التنفسي و السعال ، إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.





1. تناول كمية جيدة من الماء يمكن أن يخفف السعال بسهولة ويساعد على طرد البلغم .





2. إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس أو زيت الكافور في الماء المغلي، واستنشاق البخار؛ سيُسهل البلغم الجاف ويمكن بصقه بسهولة.





3. يمكن أن يؤدي صنع خليط من "الفلفل والكركم وبذور الكمون والزنجبيل والعسل" إلى الكثير من الراحة من التهابات الأنف والحلق والجهاز التنفسي.