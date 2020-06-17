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مرأة

بدون أدوية .. 5 علاجات طبيعية تخلصك من البلغم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 08:02 ص
السعال
السعال
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لمياء الياسين
بمكونات طبيعية من مطبخك؛ يمكنك التخلص من البلغم ومن العدوى، كما تساعد فى الوقت نفسه على جلب الكثير من الراحة من التهابات الأنف والحلق والجهاز التنفسي و السعال ، إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

1. تناول كمية جيدة من الماء يمكن أن يخفف السعال بسهولة ويساعد على طرد البلغم .

2.  إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس أو زيت الكافور في الماء المغلي، واستنشاق البخار؛ سيُسهل البلغم الجاف ويمكن بصقه بسهولة.

3. يمكن أن يؤدي صنع خليط من "الفلفل والكركم وبذور الكمون والزنجبيل والعسل" إلى الكثير من الراحة من التهابات الأنف والحلق والجهاز التنفسي.
4.  يمكن أن يساعدك تناول الشوربة الحارة ومرق الدجاج أيضًا على التخلص من إفراز المخاط الزائد وتهدئة السعال

5.  يمكن أن يساعد تناول ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل الطازج أو عصير البصل الخام تدريجيًا في التخلص من البلغم السعال.
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