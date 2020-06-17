الدوري البرتغالي .. بورتو يتعادل مع أفيس .. وبورتيمونينسي مع سانتا كلارا





وأضاع اللاعب البرازيلي زي لويس فرصة التقدم لفريقه بورتو في الدقيقة 22، عندما أضاع ضربة ترجيحية لفريقه، ليحاول زملائه بعد ذلك هز شباك أفيس، لكنهم فشلوا في ذلك، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بورتو للنقطة 64 في صدارة جدول الترتيب، ورصيد نادي أفيس للنقطة 14 في المركز الثامن عشر والأخير.





وفي نفس الجولة، تعادل نادي بورتيمونينسي مع نادي سانتا كلارا بهدف لكل فريق.

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي بورتو وأفيس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري البرتغالي.