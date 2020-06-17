AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري البرتغالي .. بورتو يتعادل مع أفيس .. وبورتيمونينسي مع سانتا كلارا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:12 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة فريقي بورتو وأفيس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري البرتغالي.

وأضاع اللاعب البرازيلي زي لويس فرصة التقدم لفريقه بورتو في الدقيقة 22، عندما أضاع ضربة ترجيحية لفريقه، ليحاول زملائه بعد ذلك هز شباك أفيس، لكنهم فشلوا في ذلك، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي بورتو للنقطة 64 في صدارة جدول الترتيب، ورصيد نادي أفيس للنقطة 14 في المركز الثامن عشر والأخير.

وفي نفس الجولة، تعادل نادي بورتيمونينسي مع نادي سانتا كلارا بهدف لكل فريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوفنهايم يتعادل مع بادربورن في الدوري الألماني..فيديو

تعادل سلبي بين أوجسبورج وبادربورن.. وآخر إيجابي بين ماينز ويونيون برلين في الدوري الألماني.. فيديو

بورتو ينفرد بصدارة الدوري البرتغالي بعد فوزه على ماريتيمو

الدوري الإسباني.. تعادل مثير بين فالنسيا وليفانتي

شالكة يتعادل مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني

الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يتعادل مع غرناطة 2-2

ترشيحاتنا

لم يصب نتيجة التناول.. الكنيسة توضح أسباب إصابة كاهن عزبة النخل المتوفى بـ كورونا

احترس.. خطوات التعامل مع أعراض الاشتباه بفيروس كورونا

أخبار الزمالك | 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط .. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

أبرزها رابطة المحترفين .. 3 مطالب للخطيب فى اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

أخبار الحوادث.. الداخلية تداهم مزارع البانجو.. والقضاء الإداري يرفض إيقاف أعمال السبكي السينمائية

كارتيرون يعلن تمسكه بـ مدافع الزمالك المخضرم

AdvertisementS

الأهلي يرد بالمستندات على محامي آل الشيخ.. ويكشف الادعاءات الباطلة.. ويغلق الملف

الكاف يكشف عن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا ومكان ملعب نهائي الكونفيدرالية

ماجد سامى للخطيب:هل فوز الأهلى بدرع نادى القرن حقيقى أم محسوبية

المقاصة يكشف مصير شكوى الخطيب ضد الزمالك وتفاصيل بند الـ 70 عاما والـ 8 سنوات

كارتيرون يعلن تمسكه بـ مدافع الزمالك المخضرم

المقاصة: اتحاد الكرة وافق على عودة رابطة الأندية المحترفة.. فيديو

أخبار الرياضة| نتائج اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية.. بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني.. وإصابة جديدة بكورونا في البريميرليج

أبرزها رابطة المحترفين .. 3 مطالب للخطيب فى اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

أخبار الرياضة السعودية | مدرب النصر السابق على أعتاب العودة للدوري.. وقائد الهلال يطالب بخوض 4 مباريات ودية

أخبار الزمالك | 9 تصريحات مثيرة من مرتضى منصور بشأن عودة النشاط .. كارتيرون يستعين بـ أوناجم لضم نجم حسنية أغادير

تعليقا على بيان الأهلي.. تركي آل الشيخ: أثق في القضاء المصري.. ومصر وقيادتها وشعبها في قلبي

إنذار على يد محضر من تركى آل الشيخ للأهلي لرد 228 مليون جنيه خلال أسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يدمر الأرضية الزجاجية لأضخم جسر معلق في أمريكا.. صور

وفري فلوس الصالون .. تعلمي طريقة الباديكير في البيت

بعيدا عن سوء التغذية .. 5 عادات تدمر جهاز المناعة