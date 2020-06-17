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اقتصاد

البترول الأمريكي.. مخزونات النفط الخام والوقود تقفز خلال أسبوع

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:29 ص
صدى البلد
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وكالات
أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم، أن مخزونات النفط الخام، سجلت زيادة غير متوقعة، الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو إلى 543.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 152 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 3.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 4.3 مليون برميل بينما كان محللون- استطلعت "رويترز" آراءهم- قد توقعوا انخفاضا قدره 17 ألف برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 919 ألف برميل بينما كان المحللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي بمقدار 28 ألف برميل يوميا.
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