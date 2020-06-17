البترول الأمريكي.. مخزونات النفط الخام والوقود تقفز خلال أسبوع

، الأسبوع الماضي، كما ارتفعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير. أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي اليوم، أن مخزونات النفط الخام، سجلت زيادة غير متوقعة





وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو إلى 543.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 152 ألف برميل.





وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 3.3 مليون برميل.





وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 4.3 مليون برميل بينما كان محللون- استطلعت "رويترز" آراءهم- قد توقعوا انخفاضا قدره 17 ألف برميل.





وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 919 ألف برميل بينما كان المحللون قد توقعوا زيادة قدرها 2.4 مليون برميل.



