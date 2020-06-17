ماذا سيحدث إذا أصيب لاعب في الدوري المصري بـ كورونا بعد استئناف النشاط؟.. طبيب «الجبلاية» يجيب.. فيديو

قال محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية ب اتحاد الكرة المصري ، إنه لا توجد صعوبات أو مشاكل من الناحية الطبية، بشأن عودة النشاط الرياضى، من جديد.





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وأضاف محمد سلطان، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه قدّم المقترح الطبي فى أول اجتماعات الجبلاية مع الأندية، مشددا على ضرورة عودة الدورى خلال الفترة المقبلة وعدم الاستسلام أمام جائحة كورونا.





وأردف "سلطان"، أنه لاتوجد أي مشاكل حول عودة النشاط الرياضى وذلك من الناحية الطبية، مشددا أن اللجنة الطبية بالجبلاية تسعى للتباعد الجسدي وكيفية الوقاية من كورون امع عودة النشاط.





وأوضح سلطان، أنه سيتم توقيع الكشف الطبي على جميع اللاعبين قبل بداية الدوري ، كما سيتم التنسيق مع الجهاز الطبي الخاص بالنادي، حال ظهور حالات كورونا.





وأشار إلى أنه فى حال ظهور أي أعراض إيجابية للفيروس؛ سيتم عزل اللاعب المصاب، مع استخدام فحص PCR ، وهو دقيق للغاية، وسيقلل من انتشار العدوى".



