درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 17-6-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا مفصلا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء ، 6/17/ 2020 فى القاهرة والمحافظات.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري، وتكون فرص الأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر





الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 21 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 40

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 39