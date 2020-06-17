وزير التعليم: سنناقش طلاب المدارس في أبحاثهم المقدمة

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مقترحا من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، نصه كالتالي : سيادة الوزير نريد اختيار نماذج عشوائية من الأبحاث الإلكترونية والورقية التي أعدها طلاب المدارس هذا العام ، ليتم مناقشة الطلاب عن مواضيع أبحاثهم كلا حسب مرحلته العمرية ، ومن يثبت أن البحث المقدم من مجهوده يتم تكريمه ، هذا مجرد مقترح للتحفيز والدعم مما يكون له أكبر الأثر الإيجابي فى المرات المقبلة.
وقد حرص وزير التربية والتعليم على التفاعل مع هذا المقترح ، حيث رد قائلا : سوف نفعل هذا يا افندم كما أعلنا منذ البداية، وأكدنا كثيرًا أن من يريد ان يتسلح بالعلم عليه أن يحل الامتحانات في المنزل معتمدا علي نفسه فقط ومن قرر غير ذلك فهو الخاسر الأول.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية شددت خلالها على عقد امتحان الدور الثاني متعدد التخصصات والامتحان التكميلي بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ووفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.