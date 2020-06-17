وزير التعليم: سنناقش طلاب المدارس في أبحاثهم المقدمة

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وقد حرص وزير التربية والتعليم على التفاعل مع هذا المقترح ، حيث رد قائلا : سوف نفعل هذا يا افندم كما أعلنا منذ البداية، وأكدنا كثيرًا أن من يريد ان يتسلح بالعلم عليه أن يحل الامتحانات في المنزل معتمدا علي نفسه فقط ومن قرر غير ذلك فهو الخاسر الأول.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية شددت خلالها على عقد امتحان الدور الثاني متعدد التخصصات والامتحان التكميلي بنظام الاختبار المنزلي في المواد الدراسية التي تضاف للمجموع ووفقا لما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن يحدد موعد الامتحان وفق ظروف كل مديرية وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي .





وفيما يخص الامتحان التكميلي للصف الثالث الاعدادي أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيعقد بنفس مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الاول وليس متعدد التخصصات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تقوم المدرسة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو : إخطار الطلاب الذين لهم الحق في امتحان الدور الثاني والامتحان التكميلي في الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الاعدادي ، وإعداد الاختبار استرشاديا بالنماذج التي أعدتها الوزارة في هذا الشأن





بالإضافة إلى تحديد موعد استلام وتسليم الطالب للاختبار، واتخاذ باقي الإجراءات وإعلان النتائج وفقا لما هو معمول به في الأعوام السابقة.





وكانت قد