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لحمايتك.. أول مركز لتقديم مسحات تشخيص فيروس كورونا من داخل السيارة.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد عثمان، المدير الفنى لشركة برايم سبيد: إن مركز تقديم مسحات تشخيص فيروس كورونا من داخل السيارة، يتيح للفرد إجراء المسحة من داخل السيارة؛ وذلك بعد تعقيم السيارة بالكامل قبل دخولها للمركز، لافتًا إلى أن المركز يقدم الخدمة للمواطن وأسرته للاطمئنان على صحته.

وأضاف الدكتور أحمد عثمان فى لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن المركز يعمل مسحة الـ pcr وتحليل الأجسام المضادة فى الجسم.

وتابع أن التحاليل تقيس نسبة الفيروس فى الجسم والأجسام المضادة فى الجسم للتعرف فى حالة وجود إصابة حديثة بالفيروس أو تم الشفاء منها حديثاُ وفقًا لعدد الأجسام المضادة فى الجسم.، مضيفًا أن  تحليل  pcr أسرع تحليل للتعرف عن مدى الإصابة بفيروس كورونا والنتيجة تظهر خلال ساعات فقط.

وأوضح أن المركز مربوط بالموبايل ابليكيشن للتعرف على نتيجة التحليل بسهولة، مؤكدًا أن المركز يخفف الضغط على المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن التحاليل دقيقة بنسبة عالية والتعاون يتم مع المستشفيات الجامعية، لافتًا إلى أن تكلفة تحليل الـpcr  ألفين جنيه، بينما تحيليل  الرابد تيست 450 جنيها فقط.
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