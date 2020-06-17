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رغم تزايد الأعداد.. المصل واللقاح: مصر لم تصل لذروة انتشار فيروس كورونا حتى الآن.. فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:00 ص
الدكتور أمجد الحداد،
الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة
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محمود محسن
قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنه لا يوجد لقاح لفيروس كورونا حتى الآن، وهناك تجارب تجرى حاليًا لإنتاجه، مؤكدا أنه حتى الآن اللقاحات التي تم الإعلان عنها أثبتت فاعلية في انتاج أجسام مضادة.

وأكد “الحداد”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الآن” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أننا لم نصل لذروة انتشار فيروس كورونا في مصر حتى الآن، موضحًا أنه حتى لا نصل لذروة انتشار الفيروس لابد ان يكون هناك ثباتا في أعداد الإصابات ثم انحصارها، بينما الآن هناك زيادة في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا في مصر.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن فيروس كورونا لم يتم التأكد ولا يوجد دراسة تؤكد أنه يعطي مناعة دائمة أو وقتية حتى الآن، ولا يمكن التأكد من أن من يُصاب به لا يمكن إصابته مرة أخرى.

وأشار إلي أنه قد يحدث تحور فى هذا الفيروس ويعود بشكل أقوى مرة أخرى ، ولكننا لانستطيع أن نجزم بذلك لأن الفيروس لا زال تحت الاختبار ومستحدث .

وأوضح الحداد أنه مع تعميم ارتداء الكمامات؛ ستكون الأعراض التي تظهر على الأشخاص ضعيفة جدا، ونسبة التعافي من كورونا ستصبح كبيرة.
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