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محافظات

متأثرا بإصابته بكورونا.. وفاة أحد أطباء مستشفى السنبلاوين

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:19 ص
الدكتور عبد اللطيف
الدكتور عبد اللطيف
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحه بالدقهلية اليوم الأربعاء، وفاة الدكتور عبد اللطيف حسب النبي دبور، استشاري المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، وذلك نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال وكيل الوزارة، في بيان، الأربعاء، إن الدكتور عبد اللطيف حسب النبي ظهرت عليه أعراض الإصابة، وبإجراء الفحوصات اللازمة أثبتت إيجابية للإصابة بالفيروس، وتم نقله الى مستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد إلا أنه توفي هناك متأثرا بإصابته.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وجميع العاملين بالقطاع الصحي بالدقهلية بخالص التعازي لأسرة المتوفى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

جدير بالذكر أن مستشفى السنبلاوين كانت قد شهدت منذ أسبوعين إصابة الدكتور ياسر شعيب مدير المستشفى والذى تم نقله للحجر الصحى بتمى الأمديد وتلقى العلاج اللازم وخرج أمس عقب إتمام شفائه التام. 
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