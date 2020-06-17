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اقتصاد

التخطيط تنشر فيديو يوضح تعقيم وتطهير مقر ديوان عام الوزارة يوميا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:31 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي فيديو يوضح الإجراءات اليومية التى تقوم بها الوزارة لتعقيم مقر الديوان العام، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة.

ورصد فيديو الوزارة أفراد التأمين خلال تعقيم وتطهير الممرات والمكاتب، وهو الإجراء الذي يتم على مدار الأسبوع، وكذلك تطهير المصاعد وكافة المبانى، هذا بالإضافة إلى قياس درجة حرارة السادة العاملين والمترددين على الوزارة.


كما أظهر الفيديو التزام الموظفين بالكمامة الوقائية وأقنعة الوجه داخل مكاتب الوزارة.

وتضمن الفيديو كذلك توفير عدد من وحدات التعقيم الذاتية الإلكترونية بمقر ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تعقيم الموظفين والعاملين والمترددين على الوزارة قبل دخولهم مبانى الوزارة عن طريق رش رذاذ من مواد مطهرة وآمنة، كنوع من أنواع الوقاية من فيروس كورونا. 
للإطلاع على الفيديو من خلال الرابط 
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