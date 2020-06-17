التخطيط تنشر فيديو يوضح تعقيم وتطهير مقر ديوان عام الوزارة يوميا

عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي فيديو يوضح الإجراءات اليومية التى تقوم بها الوزارة لتعقيم مقر الديوان العام، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بهدف الحفاظ على صحة الموظفين والمتعاملين مع الوزارة.

ورصد فيديو الوزارة أفراد التأمين خلال تعقيم وتطهير الممرات والمكاتب، وهو الإجراء الذي يتم على مدار الأسبوع، وكذلك تطهير المصاعد وكافة المبانى، هذا بالإضافة إلى

السادة العاملين والمترددين على الوزارة.