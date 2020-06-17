AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:54 م
محمد فضل الله
محمد فضل الله
Advertisements
يسرى غازى
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن شرط وحيد يمكن اللوبي المعارض من الأندية والبالغ عددهم ١٣ الاستفادة منه فى إلغاء قرار عودة الدورى الممتاز.

ويقود نادي الزمالك اللوبي المعارض لقرار عودة الدورى وهدد بعدم استكمال المسابقة المحلية رفقة ١٢ ناديا فى البطولة المحلية فيما يتزعم الاهلى جبهة المؤيدين للقرار ومعه أندية بيراميدز وانبي وسموحة والمقاولون العرب.

قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: يمكن للاندية الرافضة لعودة الدورى حال التمسك بمواقفها تقديم شكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من اجل الغاء قرار عودة الدورى المحلي.


اضاف : شكوى الأندية الرافضة لعودة المسابقة المحلية فى الفيفا تكون مجدية إذا ما أثبتت الفرق الضرر الواقع عليها صحيا وفنيا بصورة تؤثر على سلامة اللاعبين فى المباريات.

يذكر ان الدكتور محمد فضل الله اكد ان اتحاد الكرة باستطاعته وفقا للوائح معاقبة الـ ١٣ ناديا الرافضين لعودة الدورى حال التمسك بموقفهم واعتبارهم منسحبين من المسابقة المحلية على ان يتم استكمال الدورى والمباريات المتبقية للفرق الموافقة وترتيب النتائج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد عودة الدوري الإيطالي بعد توقفه بسبب فيروس كورونا

تعهد كتابي ومباراة كل ٧٢ ساعة.. صدى البلد يكشف تفاصيل سيناريو استئناف بطولة الدورى

اضطراب في الوسط الرياضي.. الدوري المصري بين تأييد العودة وإلغاء المسابقة.. تفاصيل

بعد تعليق الدوري الإيطالي .. تعرف على آخر تطورات عودة الدوريات الأوروبية والعربية والإفريقية

أخبار الرياضة| كورونا يضرب اتحاد الكرة.. خطة فايلر لعودة الفريق للتدريبات.. مرتضى منصور وافق على تتويج الأهلي بالدوري

أخبار الرياضة..عودة الدوري المصري 20 يوليو ومصير القسم الثاني.. مرتضى منصور يطالب بتتويج الأهلي بطلا

ترشيحاتنا

بملابس رياضية.. إيمان العاصى وابنتها تتألقان فى أحدث جلسة تصوير | شاهد

استغلها للحصول على قيلولة.. راكب قطار يثير السخرية بسبب الكمامة الواقية.. شاهد

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني.. الكاف يعلن موعد عودة دوري أبطال أفريقيا

هل يوزع الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم على الورثة ؟.. الإفتاء تجيب

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق الرئيس صدام حسين.. شاهد

كلمتان في تعاقد فايلر تحسم موقفه مع النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم نجار: زيادة أسعار السيارات بارتفاع سعر الدولار.. والحل في المخزون

دراسة علمية حديثة: الوحدة تزيد من صعوبة الإقلاع عن التدخين

بملابس رياضية.. إيمان العاصى وابنتها تتألقان فى أحدث جلسة تصوير | شاهد