شكوى بالفيفا.. شرط وحيد يمكن الزمالك و١٢ ناديا من إيقاف قرار عودة الدورى





ويقود نادي الزمالك اللوبي المعارض لقرار عودة الدورى وهدد بعدم استكمال المسابقة المحلية رفقة ١٢ ناديا فى البطولة المحلية فيما يتزعم الاهلى جبهة المؤيدين للقرار ومعه أندية بيراميدز وانبي وسموحة والمقاولون العرب.





قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: يمكن للاندية الرافضة لعودة الدورى حال التمسك بمواقفها تقديم شكوى الى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من اجل الغاء قرار عودة الدورى المحلي.









اضاف : شكوى الأندية الرافضة لعودة المسابقة المحلية فى الفيفا تكون مجدية إذا ما أثبتت الفرق الضرر الواقع عليها صحيا وفنيا بصورة تؤثر على سلامة اللاعبين فى المباريات.





يذكر ان الدكتور محمد فضل الله اكد ان اتحاد الكرة باستطاعته وفقا للوائح معاقبة الـ ١٣ ناديا الرافضين لعودة الدورى حال التمسك بموقفهم واعتبارهم منسحبين من المسابقة المحلية على ان يتم استكمال الدورى والمباريات المتبقية للفرق الموافقة وترتيب النتائج.

كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن شرط وحيد يمكن اللوبي المعارض من الأندية والبالغ عددهم ١٣ الاستفادة منه فى إلغاء قرار عودة الدورى الممتاز.