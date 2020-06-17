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ديني

على منبر التجديد.. الأوقاف تنشر كتاب فقه بناء الدول إلكترونيا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:01 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف عن نشر محاضرات كتاب (فقه بناء الدول)، والتي يشارك فيها مجموعة من الأساتذة المتخصصين ، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة الوزارة “منبر التجديد” على اليوتيوب، وصفحة وعي. 

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على القيام بواجبها الدعوي والتثقيفي، والحرص على تطوير المحتوى المقدم إلكترونيًّا من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية.


وقالت الوزارة أن الكتاب يؤكد أن قوة الدولة قوة لجميع أبنائها، وأنها قوة للدين، وقوة للوطن، وقوة للأمة، وأن بناء دولة عصرية قوية يعد ضرورة دينية ووطنية واجتماعية وحضارية، كما أن الحفاظ عليها واجب ديني ووطني.

وأضافت الوزارة أن الكتاب يؤكد أن الوقوف خلف الحاكم العادل مطلب شرعي ووطني لا يستقر أمر الدول ولا تتحقق مصالح الشرع ومقاصده إلا به، ويفند مرتكزات خطاب القطيعة مع الدولة لدى الجماعات المتطرفة، ويبرز العديد من عوامل بناء الدول. 

ويبين أن المواطنة عطاء وانتماء، واحترام لكل شعارات الدولة من عَلمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية، وعلى احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.
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