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ديني

للموهوبين فقط.. الأزهر يدعو للمشاركة في المعرض الافتراضي للفنون التشكيلية

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 01:14 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
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محمد شحتة
دعا الأزهر الشريف من خلال مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية جميع الفنانين التشكيليين، والخطاطين، والموهوبين، (المتخصصين - غير المتخصصين) محليا ودوليا، فضلًا عن طلاب ومعلمي المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم، وطلاب وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات، وفناني وزارة السياحة والآثار المصرية، وفناني وزارة الثقافة، وفناني وزارة الشباب والرياضة، على المستوى المحلي والدولي، للمشاركة في المعرض الفني الافتراضي الدولي الأول (الفن والحياة) للفنون التشكيلية والخط العربي.

وأوضح  مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال، في بيان، الأربعاء، أن خطوات التقدم للمعرض تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى عن طريق إرسال صور واضحة للأعمال (بحد أقصى 3 أعمال) على صفحة المعرض فضلًا  عن صورة الشخصية (إن أمكن). 

المرحلة الثانية : من خلال التسجيل الإلكتروني بإستمارة التسجيل. 

علمًا بأن نهاية التسجيل يوم السبت الموافق 20  يونيو 2020.
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