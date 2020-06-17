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منوعات

لعشاق التسوق.. إجراءات جديدة لشراء الملابس بعد رفع القيود

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 03:54 م
لعشاق التسوق.. إجراءات
لعشاق التسوق.. إجراءات جديدة لشراء الملابس بعد رفع القيود
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مريم صليب
فرض فيروس كورونا علينا جميعا حالة من العزلة فاختفت مظاهر كثيرة من حياتنا أبرزها الخروج والتنزه وشراء الملابس، فالجميع التزم بمنزله ليأمن شر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.  

وحسب ما ورد بصحيفة "ميرور" البريطانية، أن علماء بالمملكة البريطانية أن التسوق فيما بعد كورونا سيختلف تماما عن قبلها، و شراء الملابس سيحتاج لمدة زمنية اطول من الماضي لأن القطع ستتعقم و تترك بدون لمس بعد قياسها لفترة لضمان عدم نقل العدوى من خلالها.  

بالطبع شراء الملابس يحتاج لقياس لأكثر من قطعة حتي تختار ما يناسبك، ولكن قد يتجه العالم لطرق جديدة للوقاية من الإصابة بكورونا ويفرض اجراءات كثيرة على كل الاعمال التي نقوم بها و يغير من شكلها.

أضافت الصحيفة أن غرف تغيير الملابس بالمحلات ستتعقم كل ساعة يوميا، و بعد خروج العملاء منها، والقطعة التي يرتديها شخص ما ولم يشتريها سيتم تعقيمها وتركها بدون عرض في المتجر لمدة 3 ايام.  

جدير بالذكر ان تلك الإجراءات ستتبع بنفس الاسلوب على محلات الاحذية، للحفاظ على صحة المواطنين من الاصابة بعدوى الفيروس.
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