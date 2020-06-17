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رياضة

مرتضى منصور يغيب.. انطلاق اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:08 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
انطلق اجتماع اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع ٦ من اندية  الدورى الممتاز لحسم مصير المسابقة المحلية فى د صالة كبار الزوار بمقر  الجبلاية بالجزيرة. فى ظل غياب مرتضى منصور رءيس نادي الزمالك.

وشهد مقر إتحاد الكرة وصول محسن صلاح رءيس نادي المقاولون العرب ومحمد عادل مدير الكرة من احل حضور اجتماع اللجنة الخماسية لأندية الدورى الممتاز.

وكان الثلاثى اللواء علاء مقلد عضو مجلس ادارة نادى الزمالك وإسماعيل يوسف وشريف اسلام وصلوا الى مقر إتحاد الكرة ممثلين عن القلعة البيضاء لحضور اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى الممتاز.
 
كما وصل المحاسب فايز عريبي رءيس نادي طنطا وصل إلى مقر الجبلاية أيضا لحضور الاجتماع رافضا الحديث عن رؤيته فى مصير الدورى عل ان يكون الحديث بوساءل الإعلام  عقب انتهاء الاجتماع. 

ومن المقرر أن تناقش اللجنة مع الأندية ما تم من مشاورات مع "الفيفا" فيما يخص التعديلات على لائحة النظام الأساسي، والاجراءات الاحترازية التى طالبت بها الدولة لعودة النشاط الرياضي، وتوقيته والموسم الجديد ونظام المسابقات.

وانتهت الاجتماعات امس الثلاثاء بلقاء الجبلاية مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وانبي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة من القسم الأول وسبق ذلك الاجتماع بأندية المجموعة الأولى بالقسم الثاني.

يذكر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم
مرتضى منصور يغيب.. انطلاق اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى
مرتضى منصور يغيب.. انطلاق اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى
مرتضى منصور يغيب.. انطلاق اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى
مرتضى منصور يغيب.. انطلاق اجتماع الجبلاية مع ٦ أندية لحسم مصير الدورى
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