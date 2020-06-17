بعد انتشاره بكثرة.. حيلة تخلصك من الناموس والذباب





انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الأشخاص من الناموس والذباب واحتلالهم المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص تعاني من الناموس يمكنك انباع هذه الحيلة للتخلص منه هو والذباب.

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وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن الخميرة تعد من المواد التي تتمتع بفاعلية عالية للقضاء على الذباب بكل سهولة، دون أن تؤثر على صحة الأشخاص أو تخلف ورائها ضرر ما، فيمكنك استخدام الخميرة للقضاء على الذباب بهذه الطريقة:

- نحضر كوب زجاجي ونضع بداخله ملعقة من السكر ونضيف إليه نصف كوب من الماء الدافئ.



- بعد مزج السكر في الماء وتذويبه تمامًا نضع ملعقة من الخميرة الجافة، ونقوم بتقليبهم جيدًا حتى تظهر فقاعات على سطح الكوب.

- وبقطعة كيس بلاستيكي نغطي الكوب ونصنع بها ثقوب متوسطة تسمح للذباب بالدخول داخل الكوب مع مراعاة أن تكون الثقوب صغيرة حتى لا تسمح للذباب بالخروج من داخل الكوب مرة أخرى.