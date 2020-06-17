AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد انتشاره بكثرة.. حيلة تخلصك من الناموس والذباب

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 04:14 م
حيلة للتخلص من الناموس
حيلة للتخلص من الناموس والذباب
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ


انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الأشخاص من الناموس والذباب واحتلالهم المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص تعاني من الناموس يمكنك انباع هذه الحيلة للتخلص منه هو والذباب.

اقرا أيضا 

فى ٥ دقايق طرق للتخلص من الناموس 

وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير، أن الخميرة تعد  من المواد التي تتمتع بفاعلية عالية للقضاء على الذباب بكل سهولة، دون أن تؤثر على صحة الأشخاص أو تخلف ورائها ضرر ما، فيمكنك استخدام الخميرة للقضاء على الذباب بهذه الطريقة:

- نحضر كوب زجاجي ونضع بداخله ملعقة من السكر ونضيف إليه نصف كوب من الماء الدافئ.

- بعد مزج السكر في الماء وتذويبه تمامًا نضع ملعقة من الخميرة الجافة، ونقوم بتقليبهم جيدًا حتى تظهر فقاعات على سطح الكوب.

- وبقطعة كيس بلاستيكي نغطي الكوب ونصنع بها ثقوب متوسطة تسمح للذباب بالدخول داخل الكوب مع مراعاة أن تكون الثقوب صغيرة حتى لا تسمح للذباب بالخروج من داخل الكوب مرة أخرى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بجنيه واحد فقط حيلة آمنه لطرد الذباب الرزل من منزلك فورا

طريقة عمل خبز الطاسة خطوة بـ خطوة

طريقة عمل النسكافيه.. بلاك وبالحليب

طريقة عمل القطايف في المنزل بأقل التكاليف

بـ حليب البودرة.. طريقة عمل النسكافية

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل منقوشة زعتر

ترشيحاتنا

استشارى حالات حرجة يوضح مدى فاعلية علاج كورونا بالكورتيزون وأضراره.. وطرق الوقاية منه

بمشاركة المحافظين.. الصحة تبحث أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا بالقاهرة والجيزة

رئيس هندوراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

عالم القراءات الأشهر عالميا.. مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخ حافظ الصانع

10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

تعليق عمل السفارة الفلسطينية في القاهرة بسبب كورونا| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم وجود 6 أطفال.. عائلة تحول منزلها إلى مأوى للثعابين والعناكب والحيوانات الغريبة.. شاهد

10 إشارات تنذرك.. أعراض انخفاض السكر بالدم

لا تؤجل شراء السيارة إلى الغد.. تغييرات ضخمة يشهدها السوق المصري