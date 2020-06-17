بدء المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة مع محافظيّ القاهرة والجيزة

بدأ منذ قليل، مؤتمر وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد مع كل من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .
و من المقرر أن تناقش الوزيرة مع المحافظين أسباب تفشي فيروس كورونا بالقاهرة والجيزة والإجراءات التي يمكن مواجهتها لوقف الزيادة المستمرة فى الإصابات بين سكان والأطقم الطبية بالمحافظتين.
وكانت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، قد أعلنت اليوم عن إجراءات تيسير تسجيل حالات الإصابة بالمستشفيات الخاصة من خلال تسجيل الحالات إلكترونيا بشكل مباشر، بدلا من النظام الورقي من خلال توزيع أسم مستخدم وكلمة سر خاص بكل مستشفى، مشيرة إلى أنه تم تخصيص "مركز صحة القطامية" كمركز متخصص لاستقبال مرضى الأورام وضعف المناعة لإجراء الكشف الطبي عليهم، وعمل المسحة دون التعرض لأي ضرر.