بدء المؤتمر الصحفي لوزيرة الصحة مع محافظيّ القاهرة والجيزة

وزيرة الصحة: تسجيل 1567 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و94 وفاة.. وفتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية بدءًا من الأسبوع المقبل لمتابعة الحالة الصحية للأمراض المزمنة