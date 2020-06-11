تكاليف علاج كورونا.. نواب يطالبون بتطبيق تسعيرة التأمين الصحي على المستشفيات الخاصة.. وقانون الطوارئ أعطى الدولة حق إدارتها

صحة البرلمان:

أزمة المستشفيات الخاصة والصحة سببها تكلفة علاج كورونا

المستشفيات الخاصة استفادت من الدولة وعليها مساندتها للخروج من جائحة كورونا

قانون الطوارئ يمنح الدولة حق إدارة المستشفيات الخاصة









أشاد عدد من نواب لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير جميع المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة.









وأكد أعضاء البرلمان أن مشكلة القطاع الخاص تتمثل في تكلفة علاج كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة، رغم كونها عادلة بحسب رأيهم، وأشاروا إلى أهمية مشاركة مستشفيات القطاع في علاج كورونا، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه ضرورة المبالغة في فواتير العلاج.









واقترح البعض تطبيق تسعيرة التأمين الصحي على المستشفيات الخاصة، كما حذروا القطاع الخاص من مخالفة التسعيرة، لأن ذلك يعاقب عليه القانون بعقوبة تصل لحد الإغلاق وسحب الترخيص.









في البداية، صرح النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن أساس مشكلة علاج مرضى فيروس كورونا بالتعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة، هو المقابل المادي، مشيدًا بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد آلية للتعاون المشترك بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص، لعلاج مرضى فيروس كورونا.



وقال النائب النائب سامي المشد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، يحتم على جميع المؤسسات العلاجية التكاتف لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن وزارة الصحة وضعت تسعيرة عادلة، ولا يجب أن تكون هناك مزايدات من قبل مستشفيات القطاع الخاص في هذه المرحلة الحرجة.



وأوضح أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن أزمة تكلفة علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة يمكن حلها من خلال التنسيق مع هيئة العلاج الحر، وعرض أي تكلفات إضافية قد تقع على المستشفيات الخاصة بسبب فيروس كورونا، ولا مانع من زيادة التكلفة إذا كانت مستحقة ووفقًا لما تراه وتقره هيئة العلاج الحر.



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وأضاف عضو مجلس النواب أن هناك بعض المستشفيات انسحبت من علاج مرضى فيروس كورونا بسبب التكلفة التي وضعتها وزارة الصحة، وهو أمر مرفوض تماما.



وأكد الدكتور سامي المشد أن القانون ينص على معاقبة المستشفيات التابعة للقطاع الخاص التي تمتنع عن تقديم العلاج في ظل حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن العقوبة تبدأ من الإغلاق شهرًا إلى الإغلاق التام وسحب الترخيص.





