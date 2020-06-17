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أخبار العالم

صرخت "لا أستطيع التنفس" أثناء اعتقالها.. مظاهرات في فرنسا تطالب الشرطة بالإفراج عن الممرضة فريدة | فيديو

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:46 م
مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا
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على صالح
تجمعت الحشود في فرنسا اليوم الأربعاء، أمام مقر الشرطة للمطالبة بالإفراج عن الممرضة فريدة التي تم اعتقالها في مظاهرات اندلعت في اليوم السابق وهي محتجزة حاليًا في المنشأة.


وأظهرت لقطات من الحادث تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الممرضة البالغة من العمر 50 عامًا التي اعتقلتها مجموعة من أكثر من 10 ضباط شرطة بينما صرخت وتوسلت لأنها لا تستطيع التنفس.


وألقت الشرطة القبض على ممرضة تبلغ من العمر 50 عامًا تدعى فريدة خلال مظاهرة تطالب بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل وسط جائحة فيروس كورونا.


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واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة صغيرة من المتظاهرين لدعم حقوق الممرضات، وقالت الشرطة إنها مجموعة هامشية.


وتقديرا لدور العاملين الصحيين خلال تفشي جائحة كورونا، دفعت الحكومة الفرنسية مكافأة قدرها 1500 يورو، لأسابيع.
 

ووعدت الحكومة الفرنسية بإصلاح نظام الرعاية الصحية الذي تقول إنه سيشمل استثمارات ضخمة وتقديرًا أكبر للعاملين الصحيين.


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