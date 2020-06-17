قرار عودة الدوري صحيح 100%.. زكي عبد الفتاح : بعض رؤساء الأندية فكرهم غريب.. فيديو

هناك أفراح وأعياد ميلاد تقام في مصر رغم كورونا، وأحد رؤساء الأندية فتح النادي وذهب 3 آلاف شخص".

لا يجب أن يعترض أحد على قرار الدولة، ولا يحق للأندية الاعتراض على قرار العودة".