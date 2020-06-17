قرار عودة الدوري صحيح 100%.. زكي عبد الفتاح : بعض رؤساء الأندية فكرهم غريب.. فيديو

أكد زكي عبد الفتاح المدرب الأسبق لحراس مرمى منتخب مصر الأول لكرة القدم أن قرار عودة الدوري صحيح 100% من الحكومة المصرية وعلى الأندية عدم الاعتراض.
كان وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أعلن موافقة الدولة المصرية على استئناف النشاط الرياضي بدءًا من يوم 25 يوليو المقبل، في ظل اتباع تدابير وقائية احترازية.
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وقال عبد الفتاح خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "لا يوجد شيء في مصر سهل، قرار عودة الدوري صحيح 100%، ولا بد من استكمال الدوري لأن كرة القدم صناعة، هناك أفراح وأعياد ميلاد تقام في مصر رغم كورونا، وأحد رؤساء الأندية فتح النادي وذهب 3 آلاف شخص".
وأضاف: "أقترح عمل مسحة للاعبين كل أسبوع، ونلعب في مصر الدوري منذ 8 سنوات بدون جمهور، الأمور سهلة وليس صعبة، ونحن من نصنع المشاكل، لا يجب أن يعترض أحد على قرار الدولة، ولا يحق للأندية الاعتراض على قرار العودة".
وأكمل: "حزين من داخلي، فبعض رؤساء الأندية ليس لديهم احترافية، ويريدون بدء كأس مصر، ولا يعترض على بطولة إفريقيا لأنه ما زال مشاركا فيها، وبعض رؤساء الأندية لديه فكر متخلف".