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فن

أمي يارب.. رسالة مؤثرة من ابنة رجاء الجداوي تدعو لها بالشفاء

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 09:50 م
رجاء الجداوي وابنتها
رجاء الجداوي وابنتها
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سعيد فراج
شاركت أميرة مختار - ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، منشورًا مؤثرًا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعت من خلاله إلى أمها بالشفاء، من فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وكتبت ابنة رجاء الجداوي، في منشورها: «يارب يا امي يارب يا امي ....يارب ياكريم إكرمها بكرمك يا شافي اشفيها ،يارب ياعفو اعفو عنها ،، يارب يامنان من عليها وعلينا بالصحه ،، يارب يارحيم ارحمها ،،يارب اجعل ألمها في ميزان حسناتها ،، يارب يالطيف الطف بها وبنا ،، يارب ياحفيظ احفظها وردها إلينا سالمة ،، يارب ياقهار اقهر مرضها ،، يارب ياسميع إسمع دعوانا ،، يارب يامجيب أجب دعوانا ،،يارب يامقتدر أنت القادر وحدك علي شفائها ،،آمين آمين آمين يا قادر يا مجيب استجب لدعائنا لها يا رحمن يا ودود يا لطيف يا عفو يا غفور يا قريب يا بصير يا وكيل». 

من جهة أخرى، أجرت الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بـ فيروس كورونا المستجد، بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، المسحة الثالثة اليوم الأربعاء، لمعرفة مدى استمرار تواجد الفيروس بها، بعدما أجرت مسحتين وأثبتتا إيجابيتهما. 

وأثبتت نتائج مسحة فيروس كورونا التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها، واستمرار تواجد نسبة من الفيروس في جسدها، على أن تجري مسحة جديدة بعد 72 ساعة؛ للتأكد من تماثلها للشفاء. 

وتعد هذه المسحة، هي الثانية للفنانة القديرة رجاء الجداوي؛ بعدما أجرت المسحة الأولى يوم 27 مايو الماضي، وأثبتت إيجابيتها، لتتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، وتنتقل على أثره للعناية المركزة. 

وكشفت مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بـ محافظة الإسماعيلية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو، وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة. 

وكانت الفنانة رجاء الجداوي، اكتشفت إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد، يوم السبت 23 من مايو الماضي، ودخلت إثرها مستشفى العزل بـ أبو خليفة في الإسماعيلية، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك. 

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