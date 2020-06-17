تعقيم مدارس امتحانات الثانوية العامة في عين شمس.. صور

تبذل الدولة جهودا كبيرة لتطهير المدارس استعدادا لامتحانات الثانوية العامة، وهو ما يجري تنفيذه في حي عين شمس للوقاية من انتشار فيروس كورونا ولطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.









جرت عملية التعقيم تحت إشراف ورعاية اللواء ماهر كامل هاشم رئيس حى عين شمس بمتابعة اعمال التطهير للمدارس.









وأكد ضرورة التعقيم وتطهير المدارس للحد ومنع تفشي فيروس كورونا المستجد ضمن خطة وزارة التربية والتعليم الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









وتم تطهير المدارس الآتية: "مدرسه 6 اكتوبر الاعداديه بنات, مدرسة عين شمس الثانوية بنين, مدرسة محمد عبده الاعدادية, مدرسة الزهراء بنات, مدرسة احمد عصمت التجريبية, مدرسة النعام الاعدادية ومدرسة امير الشعراء", وسوف يتم تطهير باقي المدارس التي سوف يكون بها لجان ثانوية عامة.









كما سيتم القيام بأعمال التطهير اليومية للجان قبل وبعد الامتحانات، وكذلك التطهير بصفة دورية لاستراحات المراقبين إضافة إلى وجود اجهزة لتغليف الأحذية، وأجهزة لكشف الحرارة. كما سيتم توزيع كمامات وجوانتيات مجانا على الطلاب خلال دخولهم اللجان.