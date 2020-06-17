نقل رئيس هندوراس للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

بعدما أعلن الرئيس الهندوراسي إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أعلنت السلطات أن الرئيس، خوان أورلاندو هيرنانديز، نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قال المتحدث باسم وزارة الصحة، فراسيس كونتريراس، إن هيرنانديز يتلقى علاجا من التهاب رئوي حاد.





أشار إلى أن حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا تتطلب متابعة طبية خاصة بالرعاية المركزة، وإعطائه أدوية عن طريق التنقيط الوريدي.





ولفت كونتريراس إلى أنه على الرغم من ذلك، فالرئيس في حالة طبية جيدة، يحتاج معها رعاية مركزة، لكن حالته ليست خطيرة، بدرجة تثير القلق.





ويواصل الفيروس حصد الأرواح في البلاد، حيث بلغ إجمالي المصابين به في هندوراس 9658 شخصا، وراح ضحيته 330 شخصًا.



