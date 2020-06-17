AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نقل رئيس هندوراس للعناية المركزة بعد إصابته بكورونا

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:42 م
الرئيس الهندوراسي
الرئيس الهندوراسي
Advertisements
قسم خارجي
بعدما أعلن الرئيس الهندوراسي إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أعلنت السلطات أن الرئيس، خوان أورلاندو هيرنانديز، نقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، فراسيس كونتريراس، إن هيرنانديز يتلقى علاجا من التهاب رئوي حاد.

أشار إلى أن حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس كورونا تتطلب متابعة طبية خاصة بالرعاية المركزة، وإعطائه أدوية عن طريق التنقيط الوريدي.

ولفت كونتريراس إلى أنه على الرغم من ذلك، فالرئيس في حالة طبية جيدة، يحتاج معها رعاية مركزة، لكن حالته ليست خطيرة، بدرجة تثير القلق.

ويواصل الفيروس حصد الأرواح في البلاد، حيث بلغ إجمالي المصابين به في هندوراس 9658 شخصا، وراح ضحيته  330 شخصًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لم يتجاوز الخطر..والد رئيس وزراء بريطانيا يكشف تطورات حالة جونسون الصحية

بدأ يتعافى ..متى يغادر رئيس الوزراء البريطاني المستشفى

شاهد.. بوريس جونسون من العناية المركزة إلى التصفيق أمام مكتبه

قبل وفاتها بسبب فيروس كورونا.. ممرضة توثق رحلتها مع المرض بشكل يومي

البحرين: 228 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

حبيب محمدوف بعد إصابة والده: فيروس كورونا انتشر في عائلتي

ترشيحاتنا

فرنسا تعلن الحرب على تركيا: خطر على الناتو وأوروبا ..وسبب استمرار الحرب في ليبيا

لغز مقتل صميدة والوحش في زراعات الجيزة .. مسلحون أمطروهما بوابل من الرصاص

بإطلالة جريئة مع زوجها.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق تبرز أنوثتها

أخبار الفن.. سارة الطباخ تحذر الشركات من التعامل مع الشرنوبي.. حقيقة عمل الفنان حسين أبو حجاج في ورشة سيارات بسبب كورونا

عاجل : اتصالات مصرية ليبية تسهم في إعادة المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم للبلاد

سعره 40 جنيها.. مراسل صدى البلد لدى بروكسيل: مصل فيروس كورونا جاهز في أكتوبر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برسالة مؤثرة.. طليقة ماجد المصري في أول ظهور بعد إصابتها بفيروس كورونا

بـ 2 جنيه.. وصفات سريعة لتنظيف البايركس فى دقائق

لوك جديد.. زوجة تامر حسني تبهر الجمهور بأنوثتها