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أخبار العالم

عالم ياباني كبير يكشف أسوأ سيناريو عن فيروس كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:11 ص
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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محمد علي
دعا رئيس شركة الأدوية اليابانية شيونوجي إلى إستراتيجية دولية طويلة الأمد لتطوير وتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، محذرًا في الوقت نفسه من أن الآمال السياسية في إيجاد حل سريع قد تكون مخيبة للآمال، وفق ما أوردت صحيفة فايننشال تايمز.

قال آيساو تيشيروجي، الذي يرأس الجهود في شيونوجي، لتطوير لقاح Covid-19: "قد لا يرغب السياسيون في سماع هذا، لكن كل شيء لن يسير وفقًا للنصوص وستكون هناك حاجة لخطط احتياطية" . 

وأضاف "يجب أن يكون هناك التزام من الشركات والأكاديميين والحكومات بأن هذه الجهود سوف تستمر على المدى الطويل".

 
يجرى تطوير أكثر من 100 لقاح لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم لمكافحة فيروس قتل بالفعل أكثر من 420.000 شخص. 


ولفت إلى أن الحكومات حريصة على إعطاء الأمل للمواطنين وإعادة تنشيط اقتصاداتهم، ولكن هناك نقص في التعاون العالمي حول كيفية تصنيع اللقاحات وتقديمها إلى الاقتصادات الناشئة عندما تصبح متاحة.

وكشف آيساو تيشيروجي، إنه لا يزال هناك أسوأ سيناريو، بأن لا تعمل جميع اللقاحات [قيد التطوير].

ولفت الدكتور تيشيروجي: "بالإضافة إلى السؤال عن أي لقاح آمن وفعال، نحن بحاجة إلى النظر في مقدار السعة التي سيتم تأمينها في أي مكان وبأي سعر يمكن تقديمه".

وتابع: "إذا اختفى الفيروس خلال عامين، فهذا أمر رائع للبشرية، ولكن يمكن أن يكون أيضًا جحيمًا لنا إذا لم يستخدم أحد ما قمنا بتطويره بعد كل الاستثمارات التي قمنا بها".

كما شكك رئيس Shionogi في الجداول الزمنية وأهداف الإنتاج التي وضعها المنافسون.

وذكر إن أقرب موعد لتوزيع لقاحه المحتمل على المهنيين الصحيين، سيكون في شهر يناير المقبل.

وتعمل شركة الأدوية التي تتخذ من أوساكا مقرًا لها، والمتخصصة في الأمراض المعدية والأدوية المضادة للإنفلونزا، على تطوير لقاح تقليدي يعتمد على البروتين، وستهدف إلى توفير حوالي 10 ملايين جرعة، في اليابان في البداية.

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