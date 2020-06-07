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أخبار العالم

خيبة أمل كبيرة في علاجات كورونا.. وطلب عاجل من منظمة الصحة العالمية

الأحد 07/يونيو/2020 - 01:33 م
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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محمد علي
أعلنت اليابان وبريطانيا عن أنباء سيئة فيما يخص عقار مرض كوفيد 19 "كورونا المستجد"، فبينما أجلت اليابان استئناف ما كانت ستقرره بخصوص دوائها في مواجهة الفيروس بشكل حاسم، أتت الأنباء من الدولة الأوروبية (المملكة المتحدة) بسوء نتائج التجارب على عقار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفضل، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.

في اليابان، أعلنت شركة فوجي فيلم هولدنجز، تمديد الوقت لإعطاء رأي حاسم فيما يخص عقارها أفيجان، الذي تقوم عليه بأبحاثها كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد -كوفيد-19- حتى يوليو القادم.

وقالت الشركة "إن هناك احتمالا أن تستمر التجارب السريرية في يوليو"، وذلك بسبب نقص المرضى الذين ستجرى عليهم التجارب.

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 في بريطانيا فلم تختلف خيبة الأمل بعد أن أعلن علماء جامعة أكسفورد وقف تجارب سريرية على عقار هايدروكسي كلوركين الذي يتناوله ترامب وينصح به، بعدما أثبتت النتائج أنه غير نافع بشكل عام للمصابين بالوباء. 

وقال رئيس فريق الدراسة البروفسور مارتن لاندراي إن التجارب على  1500 مريض متطوع في بريطانيا، أثبتت أن هايدروكسي كلوركين، ليس فعالًا. 

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وطالب لاندراي الأطباء حول العالم بوقف تجربة هذا الدواء، محذرًا من مضاعفاته الجانبية الخطيرة، بل واتصل أحد مسؤولي التجربة العلاجية وهو المحاضر بجامعة أكسفورد البروفسور بيتر هوربي بمنظمة الصحة العالمية ليطلعهم على نتائج التجربة، ويحثهم على وقفها، لافتًا إلى عدد من توفوا بالدواء خلال سنوات طويلة حتى قبل ظهور الوباء، كبير، وإن أعداد من تعافوا بسبب الدواء لا يشكل فارقًا عمن لم يتناوله.


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