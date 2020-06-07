قفزة في الأعداد خلال 24 ساعة.. عمان تسجل 866 إصابة جديدة بكورونا

واصلت حصيلة الأعداد المصابة بفيروس كورونا الجديد -كوفيد 19- ارتفاعها اليوم فى عمان، لتسجل حصيلة جديدة، وذلك وسط مساعي حثيثة من البلاد لمواجهة الوباء، ووقف انتشاره، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام متفرقة.





ولفتت وزارة الصحة العمانية اليوم الأحد إلى إنه جرى رصد 866 إصابة جديدة بالمرض، خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.





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أوضحت الوزارة، السبب وراء الزيادة، هو توسيع نطاق الفحوصات في السلطنة.





وذكرت إن الحالات، منها 319 حالة لعمانيين ، و 547 حالة لجنسيات أخرى.





وبهذا يصل العدد الكلّي للحالات المسجلة 16882 حالة، منها 75 حالة وفاة، و 3451 حالة قد تماثلت للشفاء.





وأكدت الوزارة على ضرورة أن يتقيد الجميع بإجراءات العزل وتنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي.