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أخبار العالم

10 ولايات أمريكية تشهد أعلى معدلات يومية من الإصابات منذ تفشي كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
في الوقت الذي تشهد فيه معظم الولايات الأمريكية تحسنا مطردا على صعيد انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فإن هناك 10 ولايات تشهد أعلى متوسط لها من حالات الإصابة في سبعة أيام يوميا منذ بدء الوباء، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وبحسب "سي إن إن"، تتضمن البيانات حالات جديدة أبلغت عنها جونز هوبكنز حتى يوم الثلاثاء، الولايات التي تشهد متوسطات قياسية هي ألاباما وأريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا ونيفادا ونورث كارولينا وأوكلاهوما وأوريجون وساوث كارولينا وتكساس.

كما سجلت ولاية تكساس عددًا قياسيًا مرتفعًا من حالات كورونا اليومية في المستشفيات يوم الاثنين  بواقع 2366 حالة.

وقال إيزيكيل إيمانويل، رئيس قسم آداب مهنة الطب وسياسة الصحة في جامعة بنسلفانيا، في حين أن بعض السياسيين أرجعوا زيادة أعداد الحالات إلى زياة عدد الاختبارات، إلا أن الزيادات الأخيرة تفوق الزيادة في الاختبارات.

وأوضح "يمكن أن يكون لديك زيادة صغيرة بنسبة مئوية بسبب الاختبار من حيث عدد الحالات، ولكن عندما ترى زيادة بنسبة 50٪ أو 150٪ في عدد الحالات التي تشاهدها - وهو ما نراه عبر الجنوب - فهذا ليس بسبب اختبالاختبارات. هذه حالات جديدة. هذا انتشار  داخل المجتمع".

وبحسب "جونز هوبكنز"،  تشهد 21 ولاية اتجاهات تصاعدية في عدد الحالات المبلغ عنها حديثًا من أسبوع إلى آخر: ألاباما وألاسكا وأريزونا وأركانساس وكاليفورنيا وديلاوير وفلوريدا وجورجيا وهاواي وكانساس وأوريجون ولويزيانا ومونتانا ونيفادا ونورث كارولينا وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتينيسي وتكساس ووست فرجينيا ووايومنج.

بينما تشهد ثماني ولايات أعدادًا ثابتة من الحالات المبلغ عنها حديثًا: كونيتيكت وإنديانا وماين وميسيسيبي وأوهايو وساوث داكوتا ويوتا وواشنطن. بينما تشهد 21 ولاية أخرى تراجعا في أعداد الإصابات، فضلا عن ولاية واحدة، فيرمونت، شهدت انخفاضًا بنسبة 50٪ على الأقل.


وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، أصيب أكثر من 2.1 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 117 ألف آخرين.

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