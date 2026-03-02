قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإرتقاء بأحوال المعلمين .. ماذا أعلن وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا؟
موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان.. اعرف هتفطر إمتى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: توسيع مبادرة التسهيلات التمويلية خطوة إستراتيجية لتعميق التصنيع المحلي ويخلق فرص عمل

الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية
الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية
ولاء عبد الكريم

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وإطلاق المرحلة الثانية بإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة، مؤكدًا أن القرار يعكس رؤية واضحة للدولة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.


وأكد رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن زيادة الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد إلى 100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، تمثل دفعة قوية للمصانع القائمة والراغبة في التوسع، خاصة في المحافظات الصناعية مثل القليوبية، التي تضم قاعدة صناعية متنوعة في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيجية.

وأوضح رئيس غرفة القليوبية، أن تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يسهم بشكل مباشر في تحديث الصناعة المحلية، ورفع جودة المنتج المصري، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التصدير وتقليل الفجوة الاستيرادية.


وأشار الفيومي، إلى أن ربط سعر الفائدة الميسرة بنسبة القيمة المضافة المحلية يمثل حافزًا مهمًا لتعميق التصنيع المحلي وزيادة المكون المصري في المنتجات، فضلًا عن تشجيع الصناعات المستحدثة التي يتم استيرادها بكميات كبيرة، وهو ما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية.


وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة سيكون لها عوائد اقتصادية متعددة، من بينها زيادة الطاقات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع معدلات النمو الصناعي، وتحسين الميزان التجاري، مؤكدًا أن الغرفة التجارية بالقليوبية ستعمل على توعية مجتمع الأعمال بالمحافظة بآليات الاستفادة من المبادرة وتعظيم الاستفادة منها.


واختتم الدكتور محمد الفيومي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

التسهيلات التمويلية القطاعات الصناعية الصناعات الغذائية والهندسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

وزارة السياحة

خلية أزمة بالسياحة لمتابعة رحلات العمرة بعد التطورات الإقليمية

وزير الزراعة

الزراعة: إصدار 900 ترخيص لتشغيل أنشطة ومشروعات إنتاج حيواني وداجني خلال فبراير

الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين

مفيش حد حضر .. تأجيل عمومية المهندسين ساعتين

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد