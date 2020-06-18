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تكنولوجيا

طريقة تشغيل ميزة الرد الآلي لـ واتساب في 5 خطوات

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:00 ص
طريقة تشغل ميزة الرد
طريقة تشغل ميزة الرد الآلي لـ واتسآب في 5 خطوات
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قسم التكنولوجيا
يضم تطبيق المراسلات الفورية المجانية الأشهر فى العالم واتساب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم يوميًا في جميع أنحاء العالم، لذلك فهو الخيار الأول للرسائل على الهواتف الذكية، وعلى الرغم من ذلك لا يعرف الكثيرون كل شيء عن مزاياه وما يتمتع به من خصائص رغم قضائهم أوقات طويلة عليه.

 
وطرحت منصة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك الأمريكية مؤخرًا تطبيق WhatsApp Business، الذى يقدم للشركات ورجال الأعمال طريقة رائعة للتواصل مع العملاء، إلا أن العديد من المستخدمين يواجهون بعض المواقف المحرجة بسبب كثرة رسائل الواتساب، خاصة عندما يكون البعض منا مشغولًا أو مرهقًا ولا يريد الرد على الرسائل.


ولذلك يوفر تطبيق WhatsApp Business ميزة "الرد الآلي" التى ترد على  جهات الاتصال بأن المستخدم غير متاح في الوقت الحالي، بالإضافة إلى جدولة هذه الرسالة عند محاولة التواصل معك خلال ساعات العمل حيث يتم الرد تلقائيًا Auto-reply.


وفيما يلي نستعرض خطوات تشغيل خاصية الرد الآلى عبر تطبيق واتساب WhatsApp Business:

1- افتح تطبيق واتساب WhatsApp Business.
2- الإنتقال إلى الإعدادات Setting.
3- فتح  قائمة الإعدادات، واختيار رسائل الرد الآلى Send away message.
4- قم  بتعديل رسالة الرد الآلى التي تريد إرسالها للعملاء، ثم اضغط على موافق Ok.
5- تحديد الأشخاص الذي تريد إرسال هذه الرسالة إليهم، بالإضافة إلى ميزة الجدولة إذا كنت ترغب في إرسال الرسائل التلقائية خلال وقت محدد.
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