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أخبار العالم

الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وفجر أمس، أعلن مطاري بكين إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في العاصمة.

وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر بعد ما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.

وخلال الأشهر الأخيرة، خفّفت الصين معظم التدابير التي اتّخذتها لاحتواء الفيروس بينما اعتبرت الحكومة أنّها انتصرت على الوباء الذي ظهر في مدينة ووهان وسط البلاد أواخر العام الفائت.
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