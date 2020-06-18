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فن

مزاج الخير.. مصطفى شعبان ينشر فيديو كوميدي من مسلسله

الخميس 18/يونيو/2020 - 08:17 ص
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
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مصطفى كرم

شارك الفنان مصطفى شعبان جمهوره عبر إنستجرام بفيديو يحتوي على العديد من المشاهد الكوميدية من مسلسلي أفندينا ومزاج الخير.


وعلق مصطفى شعبان على الفيديو قائلا "أفندينا مزاج الخير" وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "أحلى مسلسلات" و"العشق" و"رمضان من غيرك ناقص كتير".


ولم يشارك مصطفى شعبان في المنافسة الرمضانية هذا العام بعد تأجيل مسلسله "حتى لا يطير الدخان" المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبد القدوس.


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المسلسل سيناريو وحوار مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، رغم البدء في عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين وانضمام كل من ريهام عبد الغفور وحسين فهمي وسمر مرسى.


ويذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان كان مسلسل "أبو جبل"، والذى عرض فى رمضان قبل الماضى.


وشارك فى بطولة المسلسل كل من دياب، وحسن حسني، ونجلاء بدر، ومريم حسن، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، وصلاح عبد الله، ومحمد علي رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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