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منوعات

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:32 ص
منزل صغير
منزل صغير
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عزة عاطف
قام زوجان طموحان بتحويل مخبز قديم بفرنه الخاص عمره 100 عام إلى منزل صغير كامل يمكنه التحول إلى مطبخ وسرير أريكة، وحتى طاولة طعام مطوية بذكاء خارج الجدار. 

لكن أفضل ما في المنزل أنه بمجرد سحب أحد المقابض في المطبخ كشف عن حمام كامل مزود بمرحاض، ومغسلة ودش، حتى مع قلب خزانة المطبخ المستدير لتناسب جمالية الحمام.

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كما زين الزوجان مقدمة المنزل بتنين مدهش يخرج لهب حقيقي من فمه بمجرد نقر جرس الباب.

ظهر المنزل في برنامج George Clarke's Amazing Spaces مما ترك المشاهدين مفتونين بتحوله العبقري إذ وكأن الحمام يختفي تمامًا.

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