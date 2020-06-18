مصرع فتاة سقطت من شرفة الطابق الخامس بسوهاج

استقبل مستشفي البلينا المركزي بسوهاج ، تلميذه جثة هامدة اثر سقوطه من شرفة منزلها بالطابق الخامس.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي أدي إلي هبوط حاد بالدورة والدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد ورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول "مريم.ع.ع" 14 عاما تلميذه وتقيم بناحية بندر البلينا "جثة هامدة" إدعاء سقوط من علو.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال كل من والدتها "هويدا.ا.م" 40 عاما ربة منزل، وشقيقها "مصطفي.ع.ع" 22 عاما طالب يقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة بشرفة المنزل بالطابق الخامس أختل توازنها وسقطت أرضًا مما نتج عنه وفاتها ونفيا الشبهة الجنائية

تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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