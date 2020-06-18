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محافظات

بعد تحسن حالته.. وفاة عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط بفيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:00 م
عضو مجلس نقابة أطباء
عضو مجلس نقابة أطباء أسيوط
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إيهاب عمر
نعى الدكتور ضياء عبد الحميد، نقيب أطباء أسيوط الدكتور مايكل وجيه، أخصائي العظام بمستشفى أسيوط العام و عضو مجلس نقابة الأطباء بأسيوط، الذي توفي صباح اليوم الخميس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

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وقال الدكتور ضياء عبد الحميد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لا نقول إلا ما يرضى ربنا..لبقاء لله. . لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شئ عنده بأجل مسمى. .. بعد ما كان بيتحسن طول الأسبوع، وكان عندنا أمل يقوم النهاردة، توفى أخونا العزيز مايكل وجيه".

كان الدكتور مايكل وجيه أخصائي العظام ومسئول استقبال الطوارئ بمستشفى أسيوط العام وعضو مجلس نقابة الأطباء بأسيوط أصيب منذ 15 يوما بفيروس كورونا.

وتم نقله إلى مستشفى الراجحي الجامعي للعزل ونقل إلى الرعاية الحرجة بالمستشفى ورغم تحسن حالته الصحية إلا انه توفي صباح اليوم متأثرا بفيروس كورونا.
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