إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.. صور

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بإعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة تقديرية ٤٠ مليون جنيه من تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق بنسبة تنفيذ ١٠٠٪.
وشملت أعمال إعادة تأهيل الكوبري وفق بيان الهيئة: صيانة درابزينات مشايات الكوبري، مراشمة الكوبري، اعادة دهان الكوبري، إعادة تنفيذ طبقة الأسفلت لمشايات السيارات، تنفيذ بلاطات خرسانية أعلى مشايات الأفراد، تركيب شبكة إنارة لمشايات الكوبري بالكامل، صيانة الاجزاء الميكانيكية للفتحة الملاحية علاوة على تركيب نظام تشغيل وتحكم كهربائي للباكية الملاحية المتحركة والذي يعتبر نقلة حديثة في عملية تشغيل الكوبري بما يضمن السلامة والأمان أثناء عملية فتحه وغلقه اوتوماتيكيا.
الجدير بالذكر أن اجمالي طول الكوبري ٤٩٠ متر وهو عبارة عن ٧ بواكي معدنية تتحرك الباكية الثانية منه بالدوران، ويحمل الكوبري خطي سكة حديد ومشايتان جانبيتان للسيارات ومشايتان علويتان للأفراد.