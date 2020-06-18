إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.. صور

وزارة النقل 6 سنوات من الإنجاز.. مئات المليارات في خدمة المواطن.. تنفيذ المشروع القومي للطرق بتكلفة 175 مليار جنيه.. إنشاء اول ميناء جاف في مصر.. والتخطيط لإنشاء 21 محورا على النيل ..فيديو وصور