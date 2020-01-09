وزير النقل يتابع مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة على النيل

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير -يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان- كوبري إمبابة على النيل، وذلك لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتجديد وتطوير الكوبري التي بلغت نسبة تنفيذها 92%.



والتقى الوزير -خلال الجولة- المهندسين والفنيين العاملين بالمشروع، واطلع على معدلات تنفيذ الأعمال الخاصة به التي تشمل إزالة وإعادة تنفيذ طبقة الأسفلت لمشايات السيارات، وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى مشايات الأفراد العلوية، وصيانة درابزينات مشايات الكوبري، وفك واستعدال الأجزاء الجانبية الخاصة بممشى الكوبري، وصيانة الأجزاء الميكانيكية للفتحة الملاحية، وتنفيذ وتركيب شبكة الإنارة لمشايات السيارات والأفراد، وتنفيذ وتركيب نظام تشغيل وتحكم كهربائي للباكية الملاحية المتحركة، إلى جانب أعمال الدهان.



ووجه الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقًا للموعد المحدد، مع مراعاة اتخاذ كافة تدابير وإجراءات السلامة والأمان أثناء عمليات التنفيذ للحفاظ على سلامة مستخدمي الكوبري.



جدير بالذكر أن كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل التي يبلغ عددها 11 كوبري، وهو عبارة عن 7 بواكي معدنية منها باكية متحركة وهي الباكية الثانية من جهة إمبابة، ويبلغ إجمالي طول الكوبري 490 مترًا، ويحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد، ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترًا.

